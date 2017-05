Projeção do Relatório Focus para Selic no fim de 2017 permanece em 8,50% ao ano

Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic no fim de 2017 e de 2018. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira, 22, que a mediana das previsões para a Selic este ano seguiu em 8,50% ao ano. Há um mês, estava no mesmo patamar.

O relatório do BC indicou ainda que a mediana das projeções dos economistas para a Selic no fim de 2018 permaneceu em 8,50% ao ano, igual ao projetado há um mês.

O Copom anunciou mês passado corte de 1 ponto porcentual da Selic, para 11,25% ao ano, como esperado pelo mercado. No início da semana passada, uma parcela do mercado financeiro passou a projetar corte maior, de 1,25 ponto porcentual, no encontro do fim de maio. Esta migração das apostas, no entanto, foi prejudicada pelo aumento do risco político, após as notícias sobre a delação de executivos da JBS.

No relatório Focus desta segunda, a Selic média de 2017 foi de 10,22% para 10,19% ao ano. Há um mês, a mediana da taxa média projetada era de 10,31%. No caso de 2018, a Selic média seguiu em 8,50%. Quatro semanas antes, estava em 8,60%.

Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo, a taxa básica terminará 2017 em 8,13% ao ano – nível que indica, na prática, divisão de apostas entre 8,25% e 8,00%. Uma semana antes, estava em 8,25% e, há um mês, em 8,50%. O Top 5 reduziu a projeção para a Selic no fim de 2018, em 8,13% para 8,00% ao ano. Há um mês, estava em 8,50%.