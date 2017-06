Príncipe Harry diz que pensou em sair da família real britânica

O príncipe Harry pensou em sair da família real britânica, mas decidiu ficar “para conquistar o seu espaço”, segundo uma entrevista publicada neste domingo no jornal The Mail on Sunday.

Harry, de 32 anos, já provocou uma polêmica nesta semana ao assegurar que nenhum membro da família real quer ser o futuro monarca.

O quinto na linha de sucessão ao trono explicou ao The Mail on Sunday que alistar-se no Exército foi a sua melhor “via de escape”, e que essa experiência de ser “simplesmente Harry” o levou a considerar abandonar o seu papel na família real.

“Senti que queria sair, mas decidir ficar e conquistar um espaço para mim”, assegurou.

Desde a sua passagem pelo Exército britânico, com o qual esteve por duas vezes no front no Afeganistão, Harry se tornou um ferrenho defensor dos militares.

Nesta semana, o príncipe falou ao Newsweek sobre as imagens de 1997, em que é visto quando criança segurando o caixão de sua mãe, a princesa Diana de Gales, e afirmou que “ninguém deveria pedir algo assim a uma criança”.

Também assegurou que ninguém em sua família tem vontade de ser o sucessor da rainha Elizabeth II. “Não fazemos isto por nós, mas pelo bem do povo em primeiro lugar”, declarou.