Principais terremotos ocorridos no mundo nos últimos 30 anos

Vários terremotos de magnitude superior ao que atingiu o México nesta terça-feira (7,1) sacudiram o planeta nas últimas três décadas.

Os dois mais potentes – na Ásia, em 2004, e no Japão, em 2011 – também foram os mais letais.

O número de vítimas depende em grande parte das zonas afetadas, se são menos, ou mais, povoadas, e se é acompanhado, ou não, de tsunami.

Confira abaixo os principais sismos dos últimos 30 anos:

– Ásia em 2004 (9,1): 220.000 mortos –

Em 26 de dezembro, um terremoto de magnitude 9,1 na costa de Sumatra (Indonésia) provocou um gigantesco tsunami que afetou a costa de uma dezena de países do Sudeste Asiático, deixando mais 220.000 mortos.

Com uma velocidade de 700 km/h, os tsunamis levam poucas horas para alcançar a costa, como uma parede de água que, por vezes, chega a dez metros.

A primeira região atingida foi a província indonésia de Aceh. Depois, foi a vez das ilhas indianas de Andaman e Nicobar, do sudoeste da Tailândia – com seus resorts lotados de turistas estrangeiros -, Malásia, Mianmar, Sri Lanka e Maldivas. A costa leste da África também foi atingida, seis horas depois do terremoto.

– Japão em 2011 (9,1): 18.500 mortos –

Em 11 de março, um terremoto de magnitude 9, seguido por um tsunami, devastou a região de Tohoku (nordeste), deixando cerca de 19.000 mortos, ou desaparecidos, além de causar um grave acidente nuclear na usina de Fukushima.

Menos de uma hora depois do abalo sísmico, uma onda gigantesca de 20 metros de altura em alguns pontos devastou o litoral, arrastando tudo o que encontrava pela frente. Destruiu portos, casas, escolas e fábricas.

A catástrofe deixou cerca de 18.500 mortos, aos quais se somaram 3.000 pessoas falecidas posteriormente, em razão da tragédia.

– Outros grandes terremotos –

– 27 de fevereiro – CHILE: Um forte terremoto (8,8) e um tsunami fazem estragos no centro-sul do país e deixam 524 mortos. Muitas das vítimas são registradas em Maule, 300-400 km ao sul de Santiago, uma zona do litoral submersa em algumas partes por uma onda de 2 a 6 metros.

– 27 de maio de 2006: INDONÉSIA – Quase 6.000 pessoas morreram em um terremoto de magnitude 6,3 na região de Yogyakarta, na ilha de Java.

– 30 de setembro de 2009: INDONÉSIA – Mais de 1.100 morreram em um terremoto de magnitude 7,6 na parte oeste da ilha de Sumatra. O porto de Padang foi particularmente afetado.

– 25 de abril de 2015: NEPAL – 8.900 pessoas morreram em um terremoto de magnitude 7,8, seguido por outro tremor violento em 12 de maio, de uma magnitude de 7,3.

A capital Katmandu e as regiões do epicentro, a 70 quilômetros de distância, foram devastadas. Mais de meio milhão de casas foram destruídas, deixando milhares de desabrigados.

– Menos fortes, mas letais –

– 12 de janeiro – HAITI: Um terremoto de magnitude 6 destrói grande parte da capital, Porto Príncipe, e deixa entre 200.000 e 250.000 mortos, 300.000 feridos e mais de um milhão de pessoas deslocadas.

– 12 maio de 2008: CHINA – Um terremoto de magnitude 8 matou cerca de 87.000 pessoas, principalmente na província de Sichuan (sudoeste).

– 8 de outubro de 2005: PAQUISTÃO/ÍNDIA: Um terremoto de 7,6 graus na escala Richter matou pelo menos 75.000 pessoas na região da Caxemira, incluindo mais de 73.300 mortos no Paquistão.