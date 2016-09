Primeiro bebê panda nascido na Bélgica se chamará ‘Tesouro do Céu’

O primeiro bebê de panda gigante nascido na Bélgica se chamará Tian Bao (Tesouro do Céu), um nome escolhido por seus cuidadores entre as sugestões de cidadãos na Internet, três meses depois de seu nascimento em um parque zoológico.

Esse nome recebeu 40% dos votos dos internautas, ultrapassando opções como Xing Hao (Boa Estrela), Ou Xing (Estrela da Europa), Hua Li (China e Bélgica) e An Tuan (Paz Unida), nesta enquete realizada no Facebook no final de agosto.

O embaixador da China na Bélgica, Qu Xing, e a ministra belga do Meio Ambiente, Marie-Christine Marghem, participaram da cerimônia de nomeação oficial, que caiu no mesmo dia do Festival do Meio Outono chinês.

O filhote de panda gigante, que já pesa quase cinco quilos e exibe uma bonita pelagem branca e preta, também foi declarado cidadão honorário da cidade de Brugelette, 50 km ao oeste de Bruxelas e onde o Parque Zoológico belga Pairi Daiza está localizado.

Tian Bao nasceu em 2 de junho, de Hao Hao e Xing Hui, um casal de pandas emprestado pela China à Bélgica em 2014 por um período de 15 anos, após um procedimento de inseminação artificial. Até agora, os cuidadores se referiam ao filhote como “Baby P”.

Em 4 de setembro passado, a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) retirou o panda gigante da categoria “em perigo” e o classificou como espécie “vulnerável”, ameaçada pelas epidemias e pelas mudanças climáticas.

Em 2014, havia 1.864 pandas gigantes adultos selvagens contabilizados, um aumento de 17% em dez anos, segundo a UICN, após décadas de trabalhos de conservação na China.