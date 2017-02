Prestigiado por Temer, prefeito de Ribeirão sofre com derrotas no Legislativo

Prestigiado pelo presidente da República, Michel Temer (PMDB), com uma citação no evento de lançamento do Plano Agro+, na manhã desta segunda-feira, 20, o prefeito de Ribeirão Preto (SP), Duarte Nogueira (PSDB), sofre para conseguir o apoio até mesmo de aliados na Câmara Municipal da cidade do interior paulista. Desde que assumiu o cargo, em 1º de janeiro, Nogueira sofreu uma série de derrotas no Legislativo local, a primeira delas ainda no dia da posse, quando viu o adversário político Rodrigo Simões (PDT) ser eleito para a presidência da Câmara.

Desde então, a Câmara aprovou seguidos decretos legislativos revogando decisões do prefeito e ex-deputado federal por dois mandatos, entre eles o aumento da conta de água e esgoto em 15,53%, o da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), em 10,72%, e ainda a mudança na data de pagamento do funcionalismo público. Nas votações, que são contestadas pelo Executivo, o prefeito sequer contou com o voto de sua bancada. Além disso, Nogueira segue sem líder na Câmara.

Para tentar contornar a crise política, Nogueira marcou uma reunião com os 27 vereadores na manhã desta terça-feira, 21, informaram aliados do preito. Na semana passada, o prefeito já se reuniu com os vereadores que seriam de sua base, o que não evitou as derrotas no Legislativo.

Na manhã de desta segunda, em uma cerimônia na capital paulista, Temer disse que tinha recebido o convite de Nogueira para prestigiar a Agrishow, principal feira do setor no País, que ocorrerá entre 1º e 5 de maio em Ribeirão Preto, e que estava confirmando a ida ao evento. Se o presidente comparecer, será a segunda visita de Temer ao município no mandato de Nogueira.

Em 19 de janeiro, Temer participou de um evento para o anúncio da liberação de recursos do Banco do Brasil para o pré-custeio da safra 2017/2018.