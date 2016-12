Presidente francês viajará na segunda-feira para o Iraque

O presidente francês, François Hollande, viajará na segunda-feira ao Iraque para dar seu apoio às tropas francesas que lutam no terreno contra o grupo Estado Islâmico (EI), anunciou neste sábado durante sua mensagem de Ano Novo, a última de seu mandato.

“Não acabamos com o terrorismo. Teremos que continuar combatendo-o no exterior – este é o sentido das nossas operações militares no Mali, na Síria, no Iraque, aonde viajarei depois de amanhã para dar meu apoio aos nossos soldados”, declarou o chefe de Estado francês.

Ainda segundo o presidente, é preciso “combater também o terrorismo internamente para desbaratar atentados (…) e prevenir a radicalização extremista”, mas ele assegurou que na “luta contra a barbárie, a democracia será vitoriosa”.

O presidente também lembrou as vítimas dos atentados na França ao longo de 2016 e suas famílias.

“Podem se sentir orgulhosos de vocês mesmos”, disse Hollande aos franceses. “Os terroristas queriam dividi-los (…) Mostraram que são mais fortes unidos, solidários”.

Na mesma mensagem de saudação do Ano Novo, o presidente francês também dirigiu algumas palavras de advertência ao presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump, que assumirá o cargo em 20 de janeiro.

“A França não deixará nenhuma pessoa, nenhum Estado” questionar o Acordo de Paris sobre o clima.

“Digo-lhes que a França não deixará nenhuma pessoa, nenhum Estado, ainda que seja o maior, por em questão esta grande conquista da comunidade internacional”, declarou Hollande, em mensagem direta a Trump, que ameaçou anular o acordo aprovado em dezembro de 2015 por 195 países na COP21, na capital francesa.