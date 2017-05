Presidente da Comissão Europeia: franceses escolheram futuro europeu com Macron

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, comemorou neste domingo, no Twitter, a eleição do centrista Emmanuel Macron como presidente da França, assegurando que os franceses elegeram “um futuro europeu”.

“Feliz de que os franceses tenham eleito um futuro europeu”, declarou Juncker na rede social. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, elogiou a decisão dos franceses a favor da “liberdade, a igualdade e a fraternidade”.

Em uma carta aberta a Macron, o líder do exército europeu lembra a importância da campanha o líder do Executivo europeu lembra a importância da campanha que acaba de ocorrer na França.

“A história da construção da União Europeia está tão estreitamente vinculada às da França que o debate público sobre o lugar da França na Europa foi ouvido muito além do país que você terá a responsabilidade de presidir”, escreveu.

Juncker mostrou-se, ainda, “confiante” em que a colaboração com o novo presidente será “frutífera” para promover “uma Europa que proteja e defenda nossos concidadãos e lhes dê os meios para agir”.

O dirigente polonês também se alegrou pelo “não” dos eleitores franceses “à tirania das ‘fake news’ (notícias falsas)”.

O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, também saudou Macron e lembrou as expectativas da UE após a eleição do centrista. “Contamos com uma França no coração da Europa para mudar juntos a União e aproximá-la dos cidadãos”, escreveu no Twitter.