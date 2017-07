Presidente da CBB apresenta proposta para eleições democráticas na entidade

A primeira reunião do Conselho Consultivo da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) aconteceu no mês passado, no Recife, e aprovou proposta do presidente da CBB, Guy Peixoto, para eleições diretas, transparentes e democráticas, com a participação de todos os interessados no basquete brasileiro, em especial federações, atletas, clubes, treinadores e árbitros.

Guy Peixoto pretende convocar Assembleia Geral nos próximos 30 dias para aprovação da mudança do Estatuto da CBB em relação ao pleito. Atualmente, 27 federações votam para eleger o presidente, além de apenas um atleta, sempre representado pelo presidente da associação de atletas. Para que seja aprovado, 2/3 das federações precisam concordar.

A criação do Conselho Consultivo faz parte do plano de trabalho elaborado em conjunto com a Federação Internacional de Basketball Association (Fiba) para recuperação do basquete brasileiro.

A alteração na eleição é mais um passo para que o basquete brasileiro possa se reorganizar com Democracia e Transparência, abrindo caminhos para que possa ter cada vez mais praticantes e patrocinadores no Brasil.