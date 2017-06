Premiê australiano debocha de Trump em jantar de gala

O primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, debochou de Donald Trump ao imitar os vícios de linguagem do presidente americano, meses depois de uma tensa conversa por telefone entre os dois.

Em uma gravação durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira, em Canberra, é possível ouvir Turnbull ironizar a forma de falar característica de Trump.

“O Donald e eu ganhamos e ganhamos nas pesquisas. Ganhamos tanto. Ganhamos como nunca ganhamos antes. Sim, ganhamos, ganhamos. Não as pesquisas falsas. As pesquisas falsas, não as ganhamos”, afirmou, provocando o riso dos presentes.

O premiê presidia o Mid-Winter Ball de Canberra, baile de gala de caridade na qual participam políicos e jornalistas, e no qual esse tipo de brincadeira é tradição.

O evento geralmente não é repercutido na imprensa, mas o chefe do serviço político da cadeia privada Channel Nine, que não participou da festa, recebeu uma gravação e decidiu postá-la.

No mês passado, Trump selou sua reconciliação com Turnbull ao reafirmar a “formidável amizade” entre os dois países.

No início de seu mandato, Trump interrompeu uma conversa por telefone com o primeiro-ministro australiano devido a um acordo fechado com a administração anterior de Barack Obama acolhessem refugiados isolados pela Austrália em seus criticados acampamentos ‘offshore’.