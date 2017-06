Prefeitura de São Paulo lança campanha de combate ao crack

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), publicou em sua página no Facebook hoje comercial que fará parte de uma campanha publicitária de sensibilização para o combate ao crack. O material começará a ser divulgado oficialmente na próxima segunda-feira, dia mundial de combate às drogas. Além do vídeo, haverá também anúncios nos pontos de ônibus e cinemas. O custo inicial da campanha é de R$ 4,9 milhões.

O comercial simula a vida de um homem afetada pela droga. Ele vê fotografias de seu passado e, ao olhar no espelho, começa a chorar. No fim, surge a frase que dá o tom do vídeo: “O crack destrói uma vida inteira. Quando você vê, já não se vê. Crack. A melhor saída é nunca entrar”.