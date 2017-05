Prefeitura de Jequié (BA) distribui mochilas ‘gigantes’ para alunos

As mochilas distribuídas pela prefeitura de Jequié, cidade do sudoeste da Bahia a 356 quilômetros de Salvador, se tornaram notícia e estão virando alvo de piadas nas redes sociais. O tamanho dos utensílios, distribuídos aos alunos da rede pública de ensino, chama a atenção por serem quase do mesmo tamanho dos estudantes. Há, inclusive, uma foto na qual uma criança sorri para a câmera de dentro de uma das mochilas.

As mochilas começaram a ser entregues nesta sexta-feira, 5, aos quase 18 mil alunos da rede pública municipal e fazem parte de uma série de investimentos na educação da cidade, segundo informa o site da prefeitura do município baiano. Além das mochilas, as crianças receberam estojo, caneta e borracha.

Na página da prefeitura no Facebook, os comentários ora criticavam, ora louvavam a atitude do Executivo municipal. “Tem gente rindo do tamanho da mochila? Só se for pra rir de alegria! Aplausos pra Jequié!”, escreveu uma pessoa. Já um internauta reprovou as mochilas. “As crianças ficaram igual umas tartarugas”, escreveu.