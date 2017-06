Prefeito de Londres pede cancelamento de visita de Trump

ROMA, 6 JUN (ANSA) – O prefeito de Londres, Sadiq Khan, pediu que o governo britânico anule a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, programada para ocorrer este ano ao país. “Não acho que devemos estender o tapete vermelho ao presidente dos EUA nas circunstâncias em que suas políticas vão contra todos, enquanto nós estamos lutando”, afirmou Khan, que é muçulmano, durante uma entrevista na noite de ontem (5). Na semana passada, o magnata republicano ordenou a retirada dos EUA do histórico acordo climático de Paris, considerado o maior tratado do mundo para frear o aquecimento global. A visita de Trump ao Reino Unido tem gerado polêmica desde antes da eleição do republicano, quando uma petição chegou ao Parlamento solicitando que o magnata fosse impedido de entrar no país devido às suas declarações xenofóbicas. Já Trump, por sua vez, também criticou o prefeito de Londres, acusando-o de “subestimar o risco de terrorismo”. O secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, que é ex-prefeito de Londres, garantiu que a visita de Trump ocorrerá, apesar dos protestos. “O convite foi feito e aceito, não tem razão para cancelar”, comentou. (ANSA)