Preço de moradias na China sobe em ritmo mais fraco em agosto

Os preços de moradias na China subiram em ritmo mais fraco em agosto do que no mês anterior, sinalizando uma desaceleração no setor imobiliário da segunda maior economia do mundo.

O valor médio de novas moradias em 70 cidades chinesas aumentou 0,2% em agosto ante julho, excluindo-se projetos de habitação subsidiados pelo governo, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados do Escritório Nacional de Estatísticas do país. Em julho, o preço médio havia avançado 0,5% em relação a junho.

Na comparação anual, o preço médio das moradias também cresceu com menos força em agosto, ao registrar alta de 8,2%, ante ganho de 9,3% em julho. Fonte: Dow Jones Newswires.