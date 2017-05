PPI da zona do euro cai 0,3% em março ante fevereiro

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro ficou abaixo das expectativas em março, tanto na comparação mensal quanto na anual.

Dados da Eurostat, a agência oficial de estatísticas da União Europeia, mostram que o PPI do bloco caiu 0,3% em março ante fevereiro. Analistas consultados pela Dow Jones Newswires previam estabilidade do indicador.

Em relação a igual mês do ano passado, o PPI do bloco subiu 3,9% em março. Neste caso, a projeção do mercado era de alta de 4,2%.

Já o núcleo do PPI, que exclui os preços de energia, avançou 0,2% em março ante fevereiro e mostrou acréscimo de 2,4% na comparação anual, informou a Eurostat. Fonte: Dow Jones Newswires.