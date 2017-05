Portugal vence Irã e garante vaga às oitavas da Copa do Mundo Sub-20

A seleção de Portugal derrotou o Irã por 2 a 1 neste sábado e garantiu vaga para as oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20, que acontece na Coreia do Sul. O resultado garantiu a equipe europeia na segunda colocação do Grupo C, com quatro pontos.

A Zâmbia, mesmo com a derrota por 1 a 0 para a Costa Rica por 1 a 0, ficou com o primeiro lugar da chave com seis pontos. Portugal já sabe quem enfrentará na próxima fase. Na terça-feira, terá pela frente os donos da casa, que terminaram em segundo lugar no Grupo A.

Também neste sábado, o Uruguai confirmou a primeira colocação do Grupo D ao empatar sem gols com a África do Sul. O time sul-americano fechou a participação na primeira fase com sete pontos, enquanto que o adversário se despediu na lanterna, com apenas um.

A outra vaga da chave ficou com a Itália, que empatou por 2 a 2 com o Japão. As duas seleções finalizaram a fase inicial com quatro pontos, mas os europeus avançaram por terminarem com melhor saldo de gols.

Neste domingo serão definidas as últimas vagas para as oitavas de final. Os jogos do Grupo E acontecerão às 3h (horário de Brasília). A Nova Zelândia enfrentará a França, enquanto que Honduras duelará com o Vietnã.

Pelo Grupo F, as partidas serão às 6h. Senegal enfrentará Equador, e os Estados Unidos terão pela frente a Arábia Saudita. Vale lembrar que o Mundial acontece sem a presença do Brasil, que ficou de fora após campanha decepcionante no Sul-Americano da categoria.