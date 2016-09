Portugal e Rússia goleiam e ficam perto das oitavas de final do Mundial de Futsal

A segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Futsal, que está sendo realizado na Colômbia, começou nesta terça-feira e algumas seleções já estão perto de garantir vaga nas oitavas de final. Duas delas venceram por goleada – Portugal fez 9 a 0 no Panamá e a Rússia aplicou um 6 a 1 no Egito.

Pelo Grupo A, a goleada dos portugueses fez com que a seleção europeia assumisse a liderança com quatro pontos. Logo atrás vem os panamenhos, beneficiados com o empate no jogo de fundo, em Cali, entre Colômbia e Usbequistão. Os donos da casa estão em terceiro, com dois pontos, e os usbeques são os lanternas, com um.

No Grupo B, a Rússia manteve os 100% de aproveitamento em duas rodadas. A segunda colocação é da Tailândia, com três pontos, que bateu Cuba por 8 a 5. O Egito é o terceiro, também com três pontos, e os cubanos ainda não pontuaram.

Pelo regulamento do Mundial de Futsal, as 24 seleções participantes são divididas em seis grupos de quatro times. Os dois melhores de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados, avançam às oitavas de final.

O Brasil está no Grupo D e, em sua estreia, derrotou a Ucrânia por 3 a 1, no último domingo, em Bucamaranga. O time nacional volta à quadra nesta quarta-feira para enfrentar a Austrália.