Portal sobe para R$ 50 mil recompensa para quem der informações sobre traficante

O Portal dos Procurados do Disque Denúncia aumentou para R$ 50 mil a recompensa por informações que levem à prisão do traficante Rogério Avelino da Silva, conhecido como Rogério 157. A alteração do valor foi divulgada no fim da tarde de hoje (23), em um novo cartaz com a foto do criminoso envolvido na disputa de poder com o ex-parceiro Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, pelo tráfico de drogas na Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro.

Rogério é apontado como atual chefe do tráfico na comunidade, que vem sofrendo com intensos tiroteios e ontem recebeu o apoio das Forças Armadas às operações realizadas desde o domingo passado (17) pelos agentes policiais do estado.

Prisão temporária é decretada

Na quinta-feira (21), a Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária de Rogério 157 e a recompensa que estava sendo oferecida pelo Disque Denúncia pela captura do criminoso era de R$ 30 mil.

O Disque denúncia pode receber as informações sobre a localização de Rogério 157 por meio de Whatsapp ou Telegram do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pela Central de Atendimento do Disque Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo Facebook/(inbox), no endereço: https://www.facebook.com/procurados.org/. Pode ser ainda utilizado o aplicativo Disque Denúncia RJ.

Segundo o portal, as informações serão encaminhadas à 11ª DP (Rocinha), que é responsável pelo inquérito criminal.