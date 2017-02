Porcentual de cheques devolvidos recua para 2,07% em janeiro

Os cheques devolvidos por falta de fundos corresponderam a 2,07% do total movimentado em janeiro de 2017, relatou a Boa Vista SCPC. O volume é menor do que o registrado em igual período de 2016, quando alcançou 2,35%. O resultado também representa melhora na comparação com dezembro do ano passado, já que naquele mês a devolução de cheques atingiu 2,20%.

Em janeiro, foram emitidos 44,256 milhões de cheques no País, o que representa um recuo de 5,2% ante o mês anterior. Entre os devolvidos (917,5 mil), foi verificada uma queda de 10,7% na mesma base de comparação.

O Indicador de Cheques Devolvidos da Boa Vista SCPC é a proporção de cheques devolvidos pela segunda vez por falta de fundos sobre o total de cheques movimentados, que engloba o montante de cheques compensados somados aos devolvidos.