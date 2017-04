Por reforma da Previdência, Rodrigo Maia cancela viagem ao Líbano

Em meio ao esforço para aprovar a reforma da Previdência, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), desistiu de viajar ao Líbano. Ele embarcaria neste domingo, 30, para representar o Brasil em um evento sobre a Diáspora Libanesa.

Com a ausência, quem assumiria o comando da Casa seria o 1º vice-presidente, deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG), que é da base aliada, mas tem feito críticas à reforma.

Durante a semana, Maia mostrou preocupação em se ausentar do País durante a tramitação da reforma, mas o cancelamento da viagem só foi confirmado neste sábado pela assessoria do presidente da Câmara. A votação do relatório com as mudanças na Previdência na comissão especial da Casa está prevista para começar a partir de quarta-feira, 3.

Maia também terá que enfrentar temas importantes no plenário esta semana, como concluir a votação dos destaques do projeto que cria um regime de recuperação para Estados em situação de calamidade fiscal. A proposta interessa diretamente ao seu Estado natal, o Rio de Janeiro. Na semana passada, deputados conseguiram derrubar uma das contrapartidas impostas pelo governo, o que dificultou a conclusão da proposta.

Há ainda seis medidas provisórias trancando a pauta da Casa. Uma delas, a MP 752, que estabelece condições para a prorrogação e a relicitação de contratos de concessão, precisa ser votada também pelo Senado até o dia 4 de maio, para não perder a validade.

Viagens. Essa seria a terceira viagem internacional de Maia como presidente da Câmara. Em outubro do ano passado, ele viajou para o Azerbaijão “a convite” das autoridades locais. Levou com ele outros cinco deputados. A viagem incluiu um dia livre em Madrid e outro em Lisboa. Em novembro, o parlamentar fluminense foi ao Vaticano para participar da cerimônia em que o arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, se tornou cardeal.