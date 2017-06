Por quase R$ 100 milhões, São Paulo pode perder três jogadores titulares

O São Paulo poderá perder pelo menos três titulares assim que a janela de transferências para a Europa se abrir por um valor que se aproxima dos R$ 100 milhões. O atacante Luiz Araújo, o volante Thiago Mendes e o lateral-esquerdo Júnior Tavares têm propostas sedutoras e dificilmente a diretoria tricolor vai segurar os atletas por valores tão expressivos.

Isso sem contar no interesse de times italianos no zagueiro Rodrigo Caio, que é tido como o mais valioso do elenco e deve receber uma ótima proposta no meio do ano. Tudo isso desfalcaria bastante a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni. As propostas para o trio foram reveladas pelo Blog do Jorge Nicola e confirmadas pelo Estado.

O Lille, da França, que no início do ano tinha feito uma oferta de 6,5 milhões de euros (23,7 milhões) por Luiz Araújo, aumentou em 4 milhões de euros (R$ 14,6 milhões) a proposta e agora indica que pode pagar 10,5 milhões de euros (R$ 38,3 milhões). Na época, Rogério Ceni tinha dito para a diretoria segurar o atleta porque ele iria se valorizar e foi justamente isso que aconteceu.

O time do técnico argentino Marcelo Bielsa também quer Thiago Mendes e está disposto a pagar 7,5 milhões de euros (R$ 27,3 milhões), mas o São Paulo acha que pode conseguir um valor um pouco maior. Como o clube paulista tem dívidas, o dinheiro vai ajudar a quitar os pagamentos e dará um alívio financeiro para a gestão do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

O Ajax, por sua vez, quer Júnior Tavares. O time da Holanda já tinha comprado no início do ano o atacante David Neres e agora quer o lateral-esquerdo e está disposto a desembolsar cerca de 8 milhões de euros (R$ 29,1 milhões). Assim, se negociar os três jogadores, o São Paulo vai arrecadar um montante de R$ 94,7 milhões no total, mas nem tudo ficará no clube porque depende da porcentagem de direitos de cada atleta.