Ponte Preta já trabalha para se manter em alto nível após a disputa do Paulistão

A equipe da Ponte Preta não pôde fazer o treino tradicional aberto ao público, na véspera da partida, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Como o estado do gramado estava inadequado, o treino deste sábado foi marcado para o CT do Jardim Eulina, que não tem infraestrutura para receber o torcedor.

Após a primeira partida, em Campinas, o entusiasmo da torcida diminuiu. Os 2,2 mil ingressos ficaram à disposição entre quinta e sexta-feira, depois de um dia de venda exclusiva para os sócios. Antes do primeiro jogo, os 17 mil foram adquiridos em sete horas, com filas ao redor do estádio. A diretoria ofereceu oito ônibus gratuitos para o jogo deste domingo em São Paulo.

Independentemente do resultado, a Ponte Preta quer modificar a rotina de desmanche dos times do interior após uma boa campanha no Campeonato Paulista. Para a saída já anunciada do centroavante Willian Pottker para o Internacional, o clube contratou Emerson Sheik, que será a referência ofensiva e um dos líderes do time de Campinas na sequência da temporada (Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana).

No lugar de Clayson, uma das revelações do torneio e que deverá se transferir para o próprio Corinthians, o time do técnico Gilson Kleina deve apostar no atacante Fernandinho, revelação do Noroeste na Série A3 do Campeonato Paulista. O atacante de 19 anos ajudou o clube a se livrar do rebaixamento à quarta divisão – disputou nove jogos e marcou um gol pelo time de Bauru (SP). Ele deverá ser aproveitado no time sub-20 para ganhar experiência.

Já estão integrados os laterais-esquerdos Fernandinho (ex-Botafogo-SP) e João Lucas (ex-Novorizontino), além do meia Xuxa (ex-Mirassol). Aos 38 anos, Emerson Sheik vai fazer um trabalho de transição física antes de poder estrear. Ele treinou normalmente neste final de semana.

O próximo jogo da Ponte Preta – ainda sem Emerson Sheik – será nesta terça-feira contra o Gimnasia y Esgrima, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. Depois do empate por 0 a 0 no jogo de ida, em Campinas, joga por um empate com gols – ou vitória – para se classificar. Depois de chegar à final do Paulistão, a diretoria tentou adiar o jogo da volta, mas o pedido foi negado pela Conmebol.