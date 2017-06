Policial Militar fica ferido durante ação na Cidade de Deus

Um policial militar foi ferido de raspão na manhã desta segunda-feira, 12, durante troca de tiros na Cidade de Deus, favela da zona oeste do Rio de Janeiro. A principal via da região chegou a ser fechada totalmente, mas uma das faixas já foi liberada. Por volta do meio-dia, os policiais permaneciam na comunidade utilizando, inclusive, um veículo blindado no patrulhamento.

Desde a manhã, moradores relataram intenso tiroteio em diversos pontos da favela. Participam da operação policiais militares do 18º Batalhão de Polícia Militar (Jacarepaguá), com apoio da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Cidade de Deus e de outros batalhões.

O policial que foi ferido de raspão foi encaminhado ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na zona oeste. Não há informações sobre presos ou apreensões até o momento.