Policial militar é morto no Rio após ser atingido por tiro

Um policial militar morreu após ser atingido com um tiro na região do tórax durante patrulhamento na Estrado do Pau Ferro, na zona oeste do Rio, na noite desta sexta-feira, 28.

O confronto teve início quando policias do 18º Batalhão da PM (Jacarepaguá) faziam o patrulhamento. Segundo a PM, eles desconfiaram de motociclistas, que estariam em atitude suspeita. Um dos ocupantes da moto atirou em direção aos policiais, houve confronto e o oficial foi atingido. O PM foi levado ao Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os criminosos abandonaram a moto, roubaram um veículo e fugiram. Após cerca de seis horas, policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DH/Capital), identificaram o homem que atirou no policial.

“Após ouvir testemunhas e analisar imagens de câmeras instaladas no local, os agentes identificaram o acusado. Com base nessas informações, a autoridade policial representou à Justiça pela prisão temporária dele”, diz em nota a Polícia Civil.