Policial de folga é morto após reagir a assalto no Rio

Um policial foi morto a tiros após reagir a um assalto na rua Maria Antonia, no Engenho Novo, zona norte do Rio. Leandro Nascimento, de 35 anos, estava em dia de folga. Trata-se do 84º Policial Militar morto em 2017 no Estado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.

Dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), braço estatístico da Secretaria de Segurança do Rio, mostram que de janeiro a maio houve 120 mortes por latrocínio (roubo seguido de morte) no Estado. É o recorde para o período desde o início da série histórica, em 1991. No mês de maio houve 23.213 roubos no Estado. Nos primeiros cinco meses do ano 2.528 pessoas foram vítimas de crimes violentos.