Polícia prende homem procurado por atuação na Cracolândia

A polícia prendeu no fim da tarde desta segunda-feira, 12, uma das 38 pessoas procuradas pela atuação ligada ao tráfico de drogas na região do antigo fluxo da Cracolândia, no centro de São Paulo. Contra Fabio Wellington da Silva, de 28 anos, havia um mandado de prisão temporária em aberto após a suspeita da sua ligação com a venda de drogas na área, além de indícios que apontam para ele como autor de disparos contra policiais.

A prisão ocorreu às 17 horas na Rua Guaianases, na República. O mandado havia sido expedido pelo juiz Claudio Juliano Filho no último dia 17 de maio após as investigações do Departamento de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), da Polícia Civil paulista. O homem é natural de Campo Formoso, na Bahia. A reportagem não conseguiu obter informações sobre a defesa do suspeito.

O Denarc ainda tenta encontrar 37 procurados da Justiça identificados atuando na Cracolândia. A lista de procurados conta com 18 mulheres e 20 homens cuja atuação na antiga região do fluxo foi documentada pelos investigadores. São imagens em que os suspeitos aparecem portando armas, realizando disparos e organizando a distribuição e venda da droga nas barracas anteriormente instaladas no local. Eles não foram localizados na operação do dia 21 e a polícia tinha a expectativa de localizá-los a partir de contatos feitos com traficantes menores da Praça Princesa Isabel, o que não se concretizou diante da dispersão inicial deste domingo.