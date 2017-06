Polícia Federal suspende emissão de passaportes

SÃO PAULO, 28 JUN (ANSA) – A Polícia Federal anunciou que suspendeu a emissão de novos passaportes no Brasil por “insuficiência de orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem”.

A paralisação nos serviços foi iniciada às 22 horas da noite desta terça-feira (27) e não há previsão de retorno. De acordo com a nota emitida pela entidade, quem foi atendido nos postos de emissão até ontem receberá os passaportes “normalmente”.

“O agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da PF continuarão funcionando normalmente. No entanto, não há previsão para entrega do passaporte solicitado, enquanto não for normalizada a situação orçamentária”, diz ainda o comunicado.

A paralisação por falta de dinheiro refere-se ao fato de que a entidade atingiu o limite do gasto autorizado através da Lei Orçamentária da União para esse tipo de ação. Para restabelecer o serviço, será preciso emitir uma medida provisória ou aprovar um novo projeto de lei para modificar a medida. (ANSA)