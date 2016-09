Polícia dos EUA prende suspeito de fabricar bombas que explodiram em Nova York

Ahmad Khan Rahami, norte-americano de origem afegã, suspeito de atentados em Nova York e Nova Jersey, foi preso hoje (19) pela polícia de Linden, no estado de Nova Jérsey, nos Estados Unidos. Antes de ser preso, ele resistiu à ordem de prisão e trocou tiros com policiais.



Ahmad Khan Rahami trocou tiros com a polícia antes de ser presoAgência Lusa/EPA/New Jersey State Police/Direitos Reservados

O FBI (Polícia Federal dos Estados Unidos) e a polícia de Nova York anunciaram nesta segunda-feira que estavam tentando capturar Ahmad Khan Rahami, suspeito de ser o autor dos atentados ocorridos sábado (17), em Nova York e Seaside Park, New Jersey.

O atentado de Nova York aconteceu à noite no bairro de Chelsea, em Manhattan (centro da cidade), quando uma bomba explodiu e feriu 29 pessoas. Outra bomba, encontrada a quatro quarteirões de distância, foi também encontrada pela polícia, mas não explodiu.

O atentado de Seaside Park aconteceu durante o dia, antes de uma evento esportivo para arrecadar fundos para fuzileiros navais. Uma bomba explodiu no local, não deixou feridos, mas o evento foi cancelado.

Ahmad também deve ser considerado suspeito de ter fabricado as cinco bombas encontradas ontem (18) à noite na estação ferroviária de Elizabeth, uma cidade de Nova Jérsey. Um dos artefatos explodiu na madrugada de hoje (19), quando a polícia tentava desativar as bombas com a ajuda de um robô.

As investigações realizadas até agora pela polícia indicam que todas as bombas foram fabricadas para ser acionadas a distância. Elas foram montadas com uma panela de pressão e com fiação e lâmpadas normalmente usadas em árvores de Natal.

O FBI está investigando a possibilidade de existência de uma rede de terror na cidade de Nova York e no estado de Nova Jérsey, que teria dado assistência para que Ahmad Kahn Rahami operasse nessas localidades. A imprensa dos Estados Unidos informou que Ahmad e um policial foram feridos no tiroteio, antes da prisão do suspeito.