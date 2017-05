Polícia do Rio recupera carga roubada avaliada em R$ 5 milhões

A Polícia do Rio de Janeiro recuperou hoje (6) uma carga roubada de produtos eletroeletrônicos estimada em R$ 5 milhões. Foram presas 12 pessoas e um menor acabou apreendido. Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), os presos são integrantes de uma organização criminosa que roubava veículos na região do Complexo do Alemão.

A quadrilha estava sendo investigada há três meses. Na semana passada, o grupo roubou os caminhões utilizados no roubo de hoje.

A operação aconteceu neste sábado na Rodovia Niterói-Manilha, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A carga foi roubada de um depósito localizado em Araruama, na Região dos Lagos. Trinta policiais participaram da ação. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Foram apreendidos armamentos e celulares.

Ainda segundo a polícia, cerca de 10 mil ocorrências de roubo de cargas foram feitas só ano passado no estado do Rio. Os presos vão responder por roubo, receptação, porte ilegal de armas e formação de quadrilha.