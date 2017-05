Polícia apreende em Goiás 91 diamantes avaliados em R$ 900 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no interior de Goiás, um motorista que transportava 91 pedras de diamante na BR-364 em Jataí, no interior de Goiás, na noite desta quinta-feira, 18. A identidade do motorista não foi revelada. De acordo com a PRF, as pedras foram avaliadas em R$ 900 mil e estavam sendo transportadas em uma carteira de couro, no bolso do condutor.

O detido disse aos policiais federais que havia adquirido as peças em Vilhena, no interior de Rondônia, e que as venderia em Belo Horizonte. Ele afirmou que trocou uma antiga camionete F-1000 pelas pedras de diamante.

A Polícia Federal vai fazer perícia nos diamantes para checar sua origem. Em casos recentemente investigados, a PF descobriu pedras preciosas que eram extraídas de garimpos clandestinos.