‘Poderei pedir retratação de algum acordo’

Eitel Santiago, subprocurador-geral da República

Qual avaliação faz sobre a Operação Lava Jato? Fará mudanças na equipe das investigações?

Avalio que a atuação da PGR serviu para acabar com a cultura da impunidade dos poderosos. Se necessário, farei mudanças para fortalecer o combate à corrupção.

Qual sua opinião sobre o projeto das 10 medidas de combate à corrupção? Defende o texto como foi enviado ao Congresso?

A iniciativa é válida. Estimula a direta participação popular no aprimoramento da legislação. Entendo, contudo, que o texto pode ser melhorado.

E sobre a concessão de imunidade penal nas colaborações premiadas? Vai rever acordos?

O perdão judicial é benefício excepcional. Não merece perdão quem, depois de abocanhar, de modo irregular, bilhões de reais no BNDES, aplica o dinheiro irregularmente obtido para abrir fábricas no exterior, sem preocupação com desempregados em sua pátria. Por força dessas circunstâncias, admito que examinarei esse tema e poderei até pedir a retratação de algum acordo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.