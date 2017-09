PM reforça policiamento nas praias devido ao Rock in Rio e aumento de turistas

Com a previsão de sol forte para este final de semana, a Polícia Militar do Rio decidiu antecipar o reforço do policiamento nas praias que concentram maior movimento de banhistas. Do Leme ao Pontal e nos principais corredores viários que dão acesso às praias cariocas, haverá reforço de policiamento.

Como milhares de turistas estão na cidade devido à realização do Rock in Rio e aproveitam o dia para passear pela orla e tirar fotos, a PM decidiu pelo reforço no policiamento para aumentar a sensação de segurança da população e dos turistas em visita ao Rio. O policiamento adicional na orla durante este final de semana se somará ao reforço já iniciado na véspera, montado pela polícia para garantir a segurança do público que estará se deslocando de vários pontos da cidade para o Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, palco do Rock in Rio.

No fim de semana, o policiamento da orla e dos principais pontos de chegada e partida de ônibus ficará a cargo das quatro unidades operacionais da área – 2º Batalhão de Polícia Militar – BPM (Botafogo), 19º BPM (Copacabana), 23º BPM (Leblon) e 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes). As unidades terão apoio de 111 policiais remanejados da área administrativa que darão suporte operacional ao policiamento.

Haverá também o apoio de outras unidades operacionais especiais, como o Batalhão de Polícia de Choque, o Batalhão de Policiamento em Grandes Eventos, o Grupamento Aeromóvel e o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas. Esses batalhões também darão apoio ao reforço no policiamento da orla na Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes.

Além da orla, haverá emprego de policiamento nas vias de acesso às praias, com a participação de policiais de unidades de outras áreas, como revistas em ônibus em vários pontos estratégicos para coibir o acesso de criminosos e baderneiros infiltrados entre banhistas.