PIB do Reino Unido cresce 0,3% no 1º trimestre, mas indica forte desaceleração

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,3% no primeiro trimestre ante o quarto trimestre de 2016, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês). O resultado aponta uma forte desaceleração, uma vez que o PIB britânico havia avançado 0,7% nos últimos três meses do ano passado em relação ao trimestre anterior.

Na comparação anual, o PIB do Reino Unido teve expansão de 2,1% entre janeiro e março, informou o ONS.

Os números ficaram aquém das expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam ganho trimestral de 0,4% e crescimento anual de 2,2%.

O arrefecimento da economia britânica vem num momento em que a inflação mais alta prejudica o consumo e o Reino Unido se prepara para uma eleição geral, em 8 de junho, e discussões sobre sua retirada da União Europeia, num processo conhecido como “Brexit”. Fonte: Dow Jones Newswires.