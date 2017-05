O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile subiu 0,2% no primeiro trimestre do ano ante o quarto trimestre de 2016, segundo dados do banco central chileno. Com isso, o país evitou entrar numa recessão técnica, depois de registrar contração nos últimos três meses do ano passado.

Na comparação anual, o PIB chileno teve leve expansão de 0,1% entre janeiro e março. Com informações da Dow Jones Newswires.