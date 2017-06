PIB da Turquia cresce bem acima das expectativas no primeiro trimestre

A economia da Turquia cresceu 5,0% no primeiro trimestre de 2017 na comparação com um ano antes, informou o Ministério da Economia do país nesta segunda-feira.

O resultado veio acima do esperado por sete analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que previam expansão mais modesta, de 3,8%.

Também nesta segunda, o banco central da Turquia disse que o déficit em conta corrente subiu de US$ 3,073 bilhões em abril do ano passado para US$ 3,6 bilhões em igual mês deste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.