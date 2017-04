PIB da França cresce menos que o esperado no 1º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu menos do que o esperado no primeiro trimestre, em meio a incertezas no cenário político doméstico.

Dados do instituto de estatísticas francês, o Insee, mostram que o PIB do país teve expansão de 0,3% entre janeiro e março ante o trimestre imediatamente anterior e avançou 0,8% na comparação anual. No quarto trimestre de 2016, o PIB francês havia expandido 0,5% ante o terceiro.

Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam ganho trimestral de 0,4% e crescimento anual de 0,9%.

O resultado mais fraco do que o previsto veio com o clima de incertezas criado pela eleição presidencial na França. No último domingo, o centrista Emmanuel Macron venceu o primeiro turno do pleito, ficando um pouco à frente da candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, que defende a retirada da França da zona do euro. No dia 7 de maio, Macron e Le Pen disputam o segundo turno. Fonte: Dow Jones Newswires.