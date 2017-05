PIB da França cresce 0,4% no 1º trimestre, aponta revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) da França avançou 0,4% no primeiro trimestre do ano ante os três últimos meses de 2016, de acordo com revisão publicada hoje pelo instituto de estatísticas francês, o Insee. Originalmente, o crescimento da França entre janeiro e março havia sido estimado em 0,3%.

Apesar da revisão para cima, o resultado ainda aponta uma desaceleração em relação ao quarto trimestre do ano passado, quando o PIB francês mostrou expansão de 0,5% ante o terceiro trimestre.

O Insee também divulgou que o índice de confiança do consumidor na França subiu de 100 pontos em abril para 102 em maio, atingindo o maior nível desde agosto de 2007.

No início de maio, Emmanuel Macron foi eleito presidente da França, derrotando a candidata da Frente Nacional, Marine Le Pen, cuja promessa de retirar o país da zona do euro preocupava boa parte do eleitorado. Fonte: Dow Jones Newswires.