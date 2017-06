O Produto Interno Bruto (PIB) da França registrou crescimento de 0,5% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o quarto trimestre do ano passado, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira pelo instituto nacional de estatísticas do país, o Insee. O resultado final confirma o número preliminar divulgado anteriormente.

Em todo o ano passado, o crescimento do PIB francês foi de 1,1%.