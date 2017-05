PIB da Alemanha cresce 0,6% no 1º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 0,6% no primeiro trimestre do ano ante o quarto trimestre de 2016 e registrou expansão de 1,7% na comparação anual, segundo dados preliminares divulgados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis. Os resultados vieram em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Em termos anualizados, o PIB alemão avançou 2,4% entre janeiro e março, superando de longe o desempenho dos Estados Unidos, que tiveram crescimento anualizado de 0,7% no mesmo período.

De acordo com a Destatis, a economia alemã foi impulsionada principalmente por exportações e pela atividade no setor de construção nos primeiros três meses do ano. Fonte: Dow Jones Newswires.