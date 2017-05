Piano a serviço de uma longa e rica história musical

Aos 70 anos, pai da cantora Carol Saboya, o músico Antonio Adolfo é um dos nomes brasileiros mais respeitados no mercado internacional. Depois de começar sua experiência ao piano tocando em casa, aos 14 anos, seguiu para estudos com Amyrton Vallim (1962), Heitor Alimonda (1963), Wilma Graça (1963/1964), David Baker (1972, na Indiana University of Music), Nadia Boulanger (harmonia e composição, 1973/1974) e Guerra-Peixe (1974).

Em 1977, lançou um de seus discos mais importantes, Feito em Casa, o primeiro de uma série de LPs e CDs do selo Artezanal. Tudo isso sem abandonar o trabalho ao lado de grandes artistas, como músico de estúdio e de palco de Elis Regina, Edu Lobo, Chico, Caetano e Nara Leão.

No fim dos anos 80, passaria a se dedicar ao ensino musical, investindo em publicações importantes como o Livro do Músico (1989), uma série de três volumes sobre piano e teclado (1995), Composição: O Processo Criativo Brasileiro (1998) e Arranjo: Um Enfoque Atual (1998). Pensado para o mercado internacional, Secrets of Brazilian Music foi lançado em 1990.

