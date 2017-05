PGR envia à PF 16 perguntas sobre cada áudio gravado por Joesley

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou à Polícia Federal os quesitos para serem analisados pelo Instituto Nacional de Criminalística na perícia que será realizada nos áudios gravados por Joesley Batista, do Grupo J&F, que fundamentam a delação premiada do empresário. Janot encaminhou 16 perguntas para cada áudio. No total, Joesley entregou quatro gravações à Procuradoria-Geral da República: uma conversa com o presidente Michel Temer, um diálogo com o senador Aécio Neves e dois encontros com o deputado Rocha Loures.

A Polícia Federal já iniciou a perícia sobre o material, que não tem prazo para se encerrar. A defesa do presidente Michel Temer também encaminhou à PF uma lista de quesitos a serem analisados.

Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) vai discutir em plenário pedido da defesa do presidente Michel Temer para suspender a tramitação do inquérito até que seja finalizada a fase de perícia.

Veja abaixo as perguntas feitas pela PGR sobre a gravação da conversa entre Joesley e Temer:

a) Qual o formato digital do material de áudio encaminhado para exame?

b) Qual a duração do registro de áudio encaminhado para exame?

c) O material de áudio questionado foi produzido pelo equipamento encaminhado para exame?

d) É possível identificar existência de interrupções no fluxo das gravações do registro de áudio encaminhado para exame? Se a resposta for positiva, quantas interrupções existem, em que momentos temporais e quais fatos de natureza técnica ensejaram essas interrupções?

e) Caso exista interrupções no fluxo da gravação do registro de áudio encaminhado, os trechos de conversas entre as duas descontinuidades sucessivas seguem forma de diálogo, ou seja, de uma conversa interativa que possui razoável início e fim?

f) Caso exista interrupções no fluxo da gravação do registro de áudio encaminhado para exame, os trechos de conversas entre as duas descontinuidades sucessivas apresentam evidências de alteração métrica da fala ou variações de ruído de fundo e de fala que indiquem edição fraudulenta no material de áudio encaminhado para exame?

g) Há evidências, no registro de áudio encaminhado para exame, de inserção ou supressão de trechos de falas ocorridas em outro momento ou em ambiente diverso? Se a resposta for positiva, indicar o momento temporal de cada evento detectado (hora:minuto:segundo).

h) Há diferenças de entonação das vozes captadas na gravação que indiquem manipulação fraudulenta do áudio? Se a resposta for positiva, indicar o momento temporal de cada evento detectado.

i) Há montagens, trucagens, adulterações ou alterações outras na gravação que indiquem manipulação fraudulenta do áudio? Se a resposta for positiva, indicar o momento temporal de cada evento detectado.

j) A conversa registrada no material de áudio encaminhado para exame apresenta coerência lógica e contextualização sobre o tema abordado entre os interlocutores?

k) Quantos interlocutores participaram da conversa registrada no material encaminhado para exame?

l) É possível afirmar, pelos meios auditivos e visuais (como espectograma) ou outros meios técnicos disponíveis nesse instituto, a partir do início da reprodução dos registros de áudio contidos na mídia encaminhada a exame, que uma das vozes dos interlocutores provém do investigado Michel Temer?

m) O instrumento utilizado para captura de áudio da conversa registrada no material encaminhado para exame estava mais próximo de qual interlocutor?

n) Durante a conversa registrada no material encaminhado para exame, houve mudança de ambiente?

o) Há, na gravação, elementos que permitem aferir ou estimar a data e a hora do diálogo entre os interlocutores? Caso existam, descrever e informar se são compatíveis com a linha do tempo do diálogo gravado.