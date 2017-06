PF descobre 915 quilos de maconha em carreta de soja no Sul

A Polícia Federal, com apoio da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária Federal, apreendeu na tarde desta quinta-feira, 29, uma carreta carregada com 915 quilos de maconha.

Os agentes da PF montaram barreira na BR-290 (Freeway) após receber informações de que o caminhão com a droga, acompanhada de um batedor, saiu do Mato Grosso do Sul com destino à região de Porto Alegre.

A carreta transpôs a barreira e foi abandonada em Glorinha, após ser perseguida.

O motorista do veículo que acompanhava a carreta foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele é natural de Amambai (MS), tem 35 anos, e possui antecedentes criminais por tráfico. Vai ser encaminhado ao sistema prisional.