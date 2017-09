PF cumpre mandando de busca na casa de Maggi e no Congresso

SÃO PAULO, 14 SET (ANSA) – A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (14) a Operação Malebolge, na qual cumpre mandado de busca e apreensão no apartamento do ex-governador de Mato Grosso e atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, na Asa Sul, em Brasília, e no Congresso Nacional.

Os mandados de busca foram expedidos pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR).

Ao todo, são cumpridos mandados em 64 endereços, em dois estados e na capital federal. No Mato Grosso, há operação em nove municípios: Cuiabá, Rondonópolis, Primavera do Leste, Araputanga, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra, Juara, Sorriso e Sinop.

O ministro foi alvo da delação premiada do ex-governador Silval Barbosa, homologada em agosto. Silval sucedeu Maggi no governo do Mato Grosso. Maggi foi governador de 2003 a 2010. (ANSA)