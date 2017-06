Petróleo opera em alta após produtores cumprirem corte, mas em patamar fraco

Os contratos futuros de petróleo operam em alta na manhã desta sexta-feira, mas em patamar ainda modesto, no fim de uma semana tumultuada para a commodity. O petróleo tenta manter o movimento positivo de ontem, mas anteriormente caiu bastante e entrou nesta semana no chamado “bear market”, quando há uma queda de 20% em comparação a um pico recente.

Às 7h30 (de Brasília), o petróleo WTI para agosto subia 0,33%, a US$ 42,88 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para agosto avançava 0,33%, a US$ 45,37 o barril, na ICE.

Sinais recentes de que grandes produtores cumprem o limite previsto no âmbito do acordo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) ajudam a melhorar o humor nesta manhã. Isso, porém, ainda não reverte o quadro de excesso de oferta no mercado.

Um comitê de monitoramento estabelecido pelos membros da Opep e também por produtores de fora do grupo, como a Rússia, afirmou que o nível de cumprimento do acordo ficou em 106% em maio, no maior patamar desde o lançamento da iniciativa, no fim do ano passado.

Nos EUA, o crescimento da produção e dos estoques pode reverter o sinal na próxima semana, diante do tempo ruim no Golfo do México, que deixou fechados vários poços e plataformas, segundo analistas. De acordo com a JBS Energy, 300 mil barris por dia de produção deixaram de ser produzidos por causa disso. Às 14h, a Baker Hughes divulga o dado de poços e plataformas em atividade nos Estados Unidos na última semana.

Qualquer sinal de desaceleração na produção dos EUA apoiaria o mercado, mas por ora os economistas seguem pessimistas com a perspectiva para a commodity. Analistas do Commerzbank disseram que é “duvidoso” decretar agora o fim da espiral de baixa do preço do petróleo.

Os estoques em patamar alto levantam dúvidas sobre a eficácia do gerenciamento de mercado feito pela Opep, segundo o analista Jason Gammel, da Jefferies. “Nós continuamos com a visão de que os estoques irão [recuar no segundo semestre], mas a evidência empírica é que deve ser necessária para os preços do petróleo registrarem uma tendência de alta”, comentou. Fonte: Dow Jones Newswires.