Petróleo fecha em alta em Nova York, estimulado pela demanda

O petróleo fechou em alta nesta quinta-feira (14) em Nova York, chegando perto dos 50 dólares, graças ao otimismo pela alta da demanda mundial.

O barril do “light sweet crude” (WTI) para entrega em outubro teve alta de 59 centavos, a 49,89 dólares, no New York Mercantile Exchange (Nymex). Durante a sessão, ele chegou a ser cotado a 50,50 dólares, mas caiu pouco depois.

Em Londres, o barril do Brent do Mar do Norte para novembro avançou 31 centavos e fechou a 55,47 dólares, seu melhor valor desde meados de abril.

O mercado continua estimulado pelos informes positivos sobre oferta e demanda para este ano, divulgados nos últimos dois dias pela Opep e pela Agência Internacional de Energia, disseram especialistas.

“Esse otimismo marcante fez deixar em segundo plano a forte alta das reservas de petróleo dos Estados Unidos registrada na semana passada”, disse Yawger, da Mizuho USA.