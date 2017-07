Petróleo fecha em alta em Nova York

O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira, em Nova York, mantendo a tendência de expansão da última semana, que acalmou a inquietude pelo excesso de oferta.

O barril de light sweet crude (WTI) avançou 1,03 dólares, a 47,07 dólares, nos contratos com entrega para agosto negociados no New York Mercantile Exchange (Nymex).

O barril de Brent do Mar do Norte com entrega para setembro teve alta de 91 centavos no Intercontinental Exchange, a 46,98 dólares.