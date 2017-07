Petróleo fecha em alta em Nova York

O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira (10) em Nova York, em um mercado cercado de expectativas sobre a intenção da Opep e de outros produtores quanto ao futuro.

O barril de “light sweet crude” (WTI) avançou 17 centavos, a 44,40 dólares nos contratos para entrega em agosto no New York Mercantile Exchange (Nymex).

Às 20H45 GMT (17H45 em Brasília), o barril de Brent do Mar do Norte subia 17 centavos, a 46,88 dólares o barril.

O mercado aguarda uma reunião da Opep e de outros grandes produtores, anunciada para as próximas duas semanas, disse Andy Lipow da Lipow Oil Associates. Os observadores querem saber se a produção vai voltar a crescer e se Líbia e Nigéria vão participar das negociações.

A Opep, em parceria com países petroleiros como a Rússia, decidiu, no fim de 2016, reduzir sua produção para elevar os preços. Contudo, outros produtores, como Estados Unidos, não estão comprometidos com a redução.

No caso americano, a produção inclusive aumentou, porque a melhora dos preços favoreceu a extração de petróleo de xisto.

Líbia e Nigéria, integrantes da Opep, foram liberadas de reduzir a oferta devido aos problemas políticos que atingem os dois países.