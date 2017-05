Petróleo cai com preocupação sobre aumento na produção nos EUA e dúvidas com Opep

Os contratos do petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira, 1, com o contrato do WTI abaixo de US$ 49,00 o barril, em meio à preocupação de que os cortes de produção em curso nos países do Oriente Médio e da Rússia, seguindo o acordo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), não estão sendo suficientes para compensar o aumento do petróleo norte-americano no mercado.

O petróleo WTI para junho fechou em queda de US$ 0,49 (-1,00%), a US$ 48,84 por barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para julho fechou com recuo de US$ 0,53 (-1,01%), aos US$ 51,52 por barril, na plataforma ICE.

A produção norte-americana continua a aumentar constantemente com os dados mais recentes do grupo industrial Baker Hughes, na sexta-feira, mostrando que o número de poços e de plataformas de perfuração de petróleo nos EUA subiram novamente em nove na semana passada, totalizando 697.

Aumenta o ceticismo entre os analistas de que qualquer extensão no corte da produção do óleo será suficiente para fazer os estoques voltarem à níveis menores. A Opep deve tomar uma decisão sobre a extensão do corte na produção, que iniciou no final do ano passado, em encontro no dia 25 de maio.

“Com o futuro incerto sobre as políticas da Opep, a tendência de aumento da produção da commodity nos EUA permanece sendo a principal notícia que move os preços do óleo no médio-prazo”, disse Tyler Richey, co-editor da Sevens Report. Fonte: Dow Jones Newswires.