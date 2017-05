Petróleo abre com leve baixa em Nova York

Os preços do petróleo abriram com leve baixa em Nova York, prosseguindo com a tendência de uma semana em que caiu a seu nível mais baixo devido às dúvidas sobre o equilíbrio do mercado.

O barril de “light sweet crude” (WTI), referencia americana, perdia 15 centavos a 45,37 dólares nos contratos para entrega em junho no New York Mercantile Exchange (Nymex).