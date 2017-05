O preço de derivados básicos comercializados pela Petrobras no mercado interno no primeiro trimestre foi de R$ 227,62 o barril, ante R$ 231,68 o barril um ano antes e R$ 220,36 o barril no quarto trimestre de 2016.

Já o preço de venda do petróleo praticado no Brasil foi de US$ 50,70 o barril, ante US$ 28,88 um ano antes e US$ 45,71 no último trimestre de 2016.