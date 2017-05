Petrobras nega que esteja em negociações para firmar parceria com a Exxon Mobil

A exemplo do que já havia feito no começo de abril, a Petrobras voltou a negar nesta terça-feira, 9, que esteja em negociações com a norte-americana Exxon Mobil para firmar uma aliança estratégica.

Desde o mês passado, rumores dão conta de que a Exxon Mobil estaria em conversas para obter acesso aos recursos do País. As conversas teriam incluído discussões sobre uma parceria de joint venture na qual a Exxon Mobil investiria em projetos com a Petrobras, assim como potenciais compras de participações em offshore, que o governo brasileiro planeja arrendar este ano, segundo fontes.